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Bolojan anunță că vom avea apă pentru Cernavodă în 3 ani. Criza energetică rezolvată cu un grup de lucru
Ilie Bolojan
Publicat14 aug. 2026, 12:14
SursăRealitatea PLUS
În plină criză energetică și cu importuri la prețuri uriașe, premierul interimar Ilie Bolojan anunță crearea unui grup de lucru pentru deblocarea proiectului Bala 2 care să asigure debitul necesar pentru Cernavodă. Bolojan spune însă că centrala nucleară ar putea avea apa necesară pentru funcționarea reactoarelor în cel mult trei ani la finalizarea lucrărilor.
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