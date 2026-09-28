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Dreptate după 7 ani. Clujean bătut la Untold în duba Jandarmeriei, despăgubit cu peste 25.000 de lei
FOTO: Arhivă
Curtea de Apel Cluj a majorat daunele morale pentru un tânăr bătut de jandarmi în 2019
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