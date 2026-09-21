Doliu în lumea ciclismului! Max Riese a murit într-un accident tragic în timpul unui antrenament

Tragedie în lumea ciclismului: Max Riese a murit într-un accident în timpul unui antrenament
Lumea ultra-ciclismului este în doliu după moartea lui Max Riese, unul dintre sportivii cunoscuți ai acestei discipline. Germanul în vârstă de 36 de ani și-a pierdut viața într-un accident produs în timpul unui antrenament pe Rossfeld-Panoramastraße, în apropiere de Berchtesgaden, la granița dintre Germania și Austria.
Accidentul a avut loc pe 15 septembrie 2026, în timp ce Riese cobora pe unul dintre traseele pe care se antrena în mod obișnuit. Potrivit primelor informații ale poliției, există indicii că sportivul ar fi intrat în coliziune cu un animal sălbatic, posibil un cerb. Pe echipamentul său au fost descoperite fire de păr de animal, însă autoritățile continuau verificările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.
O femeie l-a găsit pe ciclist grav rănit în jurul orei 20:00 și a alertat imediat serviciile de urgență. Echipajele medicale au ajuns rapid la fața locului, însă leziunile suferite au fost incompatibile cu viața, iar Max Riese a murit la locul accidentului.
Un sportiv de top al ultra-ciclismului
Max Riese era considerat unul dintre sportivii importanți ai scenei internaționale de ultra-ciclism. În această disciplină, participanții parcurg sute sau chiar mii de kilometri pe trasee extrem de dificile, cu diferențe mari de nivel.
În 2026, Riese a câștigat Hellenic Mountain Race, o competiție de aproximativ 900 de kilometri desfășurată în Grecia. Câteva luni mai târziu, el a obținut locul al doilea în Silk Road Mountain Race, în Kârgâzstan.
Sportivul devenise cunoscut și pentru performanțele sale în probe de anduranță. În 2025, a reușit ceea ce a fost prezentat drept un „Triple Everesting”, pedalând de 95 de ori pe traseul dintre Salzburg și muntele Gaisberg și acumulând peste 26.000 de metri diferență de nivel în aproximativ 37 de ore.
Riese a fost și unul dintre fondatorii GravGrav, o comunitate dedicată gravel biking-ului, bikepacking-ului și aventurilor pe bicicletă. După moartea sa, comunitatea a transmis un mesaj de condoleanțe, descriindu-l drept o persoană care a lăsat „un spațiu de neînlocuit” în lumea ciclismului.
Moartea lui Max Riese a provocat o reacție puternică în comunitatea internațională de ultra-ciclism, sportivul fiind apreciat atât pentru performanțele sale, cât și pentru contribuția pe care a avut-o în dezvoltarea acestei discipline.