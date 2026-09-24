Elevii cer Parlamentului să respingă uniforma obligatorie. „Nu am fost consultați”

Proiectul a fost adoptat de Senat pe 21 septembrie și urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, forul decizional.
Consiliul Național al Elevilor le cere parlamentarilor să respingă proiectul de lege care prevede obligativitatea uniformei școlare în învățământul preuniversitar.
Reprezentanții elevilor susțin că nu au fost consultați în procesul legislativ și spun că măsura nu rezolvă probleme precum bullyingul sau inegalitățile dintre copii.
Elevii spun că nu au fost consultați
Consiliul Național al Elevilor afirmă că reprezentanții lor nu au fost invitați la dezbaterile privind proiectul și nu au avut posibilitatea să își exprime punctul de vedere înainte de votul din Senat.
Organizația solicită parlamentarilor să respingă propunerea și cere ca dezbaterea să fie orientată către probleme pe care elevii le consideră prioritare pentru școli.
Ce prevede proiectul
Propunerea legislativă introduce obligația elevilor din învățământul preuniversitar de stat de a purta uniformă la cursuri.
Modelul nu ar urma să fie identic în toate școlile. Fiecare unitate de învățământ ar stabili uniforma prin consiliul de administrație, cu acordul consiliului reprezentativ al părinților. Proiectul prevede și posibilitatea acordării gratuite a uniformelor sau subvenționării achiziției acestora.
Proiectul a trecut de Senat
Senatul a adoptat proiectul pe 21 septembrie, cu 84 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă” și patru abțineri. Senatul este prima Cameră sesizată, astfel că forma finală a proiectului va fi decisă de Camera Deputaților.
Până la adoptarea și promulgarea unei legi, uniforma obligatorie nu reprezintă o regulă generală aplicabilă tuturor școlilor de stat. În semn de protest, Consiliul Național al Elevilor i-a îndemnat pe elevi să poarte haine negre luni, 28 septembrie.
Participarea este voluntară, iar organizatorii au precizat că acțiunea nu trebuie să afecteze desfășurarea cursurilor. Reprezentanții elevilor susțin că vor să transmită astfel un mesaj privind dreptul lor de a fi consultați în deciziile care îi privesc direct.