Laurențiu Reghecampf, prezentat oficial la FCSB: „Știu ce mă așteaptă”. Ce vrea să schimbe la echipă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 sept. 2026, 15:56

Tehnicianul se află la al treilea mandat pe banca echipei și a vorbit despre obiectivele sale, lot, presiunea de la club, relația cu Gigi Becali și perioada de pregătire pe care o are la dispoziție înaintea următorului meci oficial.

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