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Fată de 13 ani rănită într-un accident cu trotinetă electrică, la Constanța

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 19 iun. 2026, 11:18

O fată de 13 ani a fost rănită într-un accident rutier produs pe strada Biruinței din municipiul Constanța.

Incidentul a avut loc joi, 18 iunie 2026, iar minora se afla pe o trotinetă electrică în momentul în care a fost lovită de un autoturism.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Constanța, în urma impactului, copila a suferit răni și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Primele verificări efectuate de polițiști au arătat că șoferul mașinii nu consumase alcool și nu se afla sub influența substanțelor psihoactive.

În contextul acestui accident, polițiștii au transmis un nou apel către părinți, subliniind importanța supravegherii copiilor atunci când aceștia se deplasează pe drumurile publice.

Autoritățile reamintesc faptul că trotinetele electrice trebuie folosite responsabil, iar copiii trebuie învățați regulile de circulație, inclusiv purtarea căștii de protecție și atenția sporită în trafic, mai ales la traversarea străzilor.

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