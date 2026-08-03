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Economie· 1 min citire
Transportatorii cer autorităţilor analizarea urgentă a modului de formare a preţurilor speculative la carburanţi
Preț carburanți
Publicat3 aug. 2026, 14:54
Sursărealitatea.net
Transportatorii spun că, în timp ce preţul barilului de petrol este cu mult sub maximele atinse în perioada conflictului din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la preţuri istorice.
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