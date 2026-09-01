Festivalul Internaţional de Film „Pasaje”, în perioada 2-6 septembrie, la Bistrița

Festivalul Internaţional de Film „Pasaje”, ajuns la cea de-a IV-a ediție, va avea loc la începutul lunii septembrie, la Bistrița, unde vor fi prezente și nume sonore precum Florin Piersic Jr., Marius Bodochi, Gianina Cărbunariu şi Ada Milea.
Festivalul are loc în perioada 2-6 septembrie şi este organizat de Primăria Bistriţa şi Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc”, în parteneriat cu Silver Screen Distribution, Silver Screen Film School şi Centrul Cultural „Dacia”, informează Agerpres.
În programul din acest an sunt incluse 15 filme de lungmetraj – premiere, producţii premiate, filme de artă şi pentru publicul larg, filme pentru copii şi familie, precum şi documentare creative –, trei proiecţii în aer liber cu acces gratuit, sesiuni Q&A şi dialoguri cinematografice cu regizori, actori şi profesionişti din industria de film, competiţii internaţionale de scurtmetraje şi scurtmetraje realizate de studenţi, filme în realitate virtuală (VR), ateliere pentru copii şi adolescenţi, expoziţii, concerte şi performance-uri, potrivit informaţiilor publicate marţi pe pagina socială a Primăriei Bistriţa.
Invitați de seamă și proiecții în aer liber
Printre invitaţii ediţiei se numără Florin Piersic Jr., Gianina Cărbunariu, Marius Bodochi, Andreea Borţun, Vlad Petri, Andreiana Mihail, Laura Trocan, Dana Bunescu, Lina Vdovîi şi Ada Milea.
Evenimentele vor avea loc în principal la Centrul Cultural Municipal şi cinematograful „Dacia”, însă publicul va fi invitat şi la proiecţii de film în aer liber, în amfiteatrul de la Turnul Dogarilor, recent inaugurat, şi într-o parcare de pe strada Lupeni, în centrul istoric al vechii cetăţi medievale.
Festivalul va provoca, totodată, cinefilii la „o incursiune în istoria recentă a Bistriţei, cu referiri la transformările urbane şi sociale ale anilor '70 şi '80, perioadă care a avut un rol important în evoluţia oraşului”, aducând în dialog „cinematografia, memoria comunităţii şi patrimoniul local”, se mai arată în anunţul municipalităţii.