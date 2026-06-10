Florentin Petre pleacă de la Dinamo! Mesajul emoționant prin care clubul și-a luat rămas-bun de la legenda din Ștefan cel Mare

Dinamo continuă seria schimbărilor importante din această vară. După despărțirea de antrenorul Zeljko Kopic, clubul din Ștefan cel Mare a confirmat oficial și plecarea lui Florentin Petre din staff-ul tehnic.

Fostul mare căpitan al „câinilor” nu va mai ocupa funcția de antrenor secund, însă rămâne una dintre figurile emblematice ale istoriei clubului. Anunțul a fost făcut de Dinamo printr-un mesaj amplu și emoționant, publicat pe canalele oficiale.

Reprezentanții clubului au subliniat că Florentin Petre înseamnă mult mai mult decât un fost jucător sau un membru al staff-ului tehnic. Pentru generații întregi de suporteri, el reprezintă spiritul dinamovist, fiind unul dintre cei mai respectați căpitani din istoria modernă a formației.

Oficialii au evidențiat contribuția sa din ultimii ani, descriindu-l drept o legătură esențială între noile generații de jucători și valorile tradiționale ale clubului. Dincolo de rolul avut pe banca tehnică, Petre a fost considerat un reper pentru vestiar și pentru identitatea echipei.

Deși colaborarea contractuală a ajuns la final, mesajul transmis de Dinamo lasă să se înțeleagă că despărțirea nu este una definitivă. Clubul a transmis că există oameni pentru care porțile rămân mereu deschise, iar Florentin Petre este unul dintre aceștia.

„Există oameni despre care nu poți spune cu adevărat că pleacă de la Dinamo. Florentin Petre este Dinamo”, au transmis reprezentanții clubului în mesajul de rămas-bun.

Astfel, una dintre figurile-simbol ale formației părăsește, cel puțin pentru moment, banca tehnică a echipei, însă legătura sa cu Dinamo rămâne una care depășește orice contract.