Ghidul care poate face diferența la admiterea la liceu 2026. Ce trebuie să știe toți elevii înainte de completarea opțiunilor

Ministerul Educației și Cercetării a publicat un ghid dedicat elevilor care participă la admiterea la liceu în 2026, document ce conține informații esențiale despre etapele procesului de repartizare, completarea fișelor de înscriere și recomandări importante pentru alegerea liceului.
Ghidul, prezentat de minister pe pagina oficială de Facebook, explică în detaliu calendarul admiterii și răspunde celor mai frecvente întrebări pe care le au absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora.
Când se completează fișele de înscriere
Potrivit calendarului oficial, în perioada 13 – 20 iulie 2026, absolvenții clasei a VIII-a, împreună cu părinții lor și asistați de diriginți, vor completa opțiunile în fișele de înscriere pentru admiterea la liceu.
Ministerul recomandă ca, înainte de completarea opțiunilor, elevii să analizeze cu atenție mediile de admitere din anii anteriori, să consulte oferta educațională a liceelor și să completeze un număr suficient de opțiuni, în ordinea reală a preferințelor.
Repartizarea computerizată are loc pe 22 iulie
Una dintre cele mai importante etape ale procesului este repartizarea computerizată, programată pentru 22 iulie 2026. Aceasta îi vizează pe absolvenții clasei a VIII-a care nu împlinesc vârsta de 18 ani până la începerea cursurilor anului școlar 2026-2027.
După afișarea rezultatelor, elevii repartizați trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației.
Ghidul explică și ce se întâmplă în cazul elevilor care nu sunt repartizați în prima etapă, precum și modul de desfășurare a etapei a doua de admitere. De asemenea, documentul include informații privind opțiunile disponibile pentru obținerea unei calificări profesionale.
Rezultatele finale ale Evaluării Naționale
Publicarea ghidului vine la scurt timp după afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională, în urma soluționării contestațiilor.
Potrivit Ministerului Educației, procentul elevilor care au obținut medii mai mari sau egale cu 5 a ajuns la 79,1%, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de rezultatele inițiale.
În urma recorectării lucrărilor contestate:
8.696 de lucrări au primit note mai mari;
4.265 de lucrări au avut notele diminuate;
1.215 lucrări au rămas cu aceeași notă.
Rezultatele finale reprezintă baza de calcul pentru admiterea la liceu, motiv pentru care următoarea etapă – completarea corectă a opțiunilor – este una dintre cele mai importante din întregul proces.
Ministerul îi încurajează pe elevi și pe părinți să consulte cu atenție ghidul oficial și să respecte calendarul admiterii, pentru a evita eventualele erori care ar putea influența repartizarea la liceu.