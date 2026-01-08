Iarna paralizează România. Accidente, drumuri blocate și localități izolate din cauza ninsorilor

Accidente, drumuri blocate și localități izolate din cauza ninsorilor

Jumătate din țară se confruntă cu ninsori abundente și viscol, care au dus la depunerea unui strat consistent de zăpadă. În multe zone, intervențiile de deszăpezire sunt îngreunate, deoarece vântul aduce rapid zăpada înapoi pe carosabil.

Numeroși șoferi au rămas blocați în nămeți sau au fost implicați în accidente rutiere. Copacii se rup sub greutatea zăpezii și a gerului, iar pe râul Bistrița s-a format un zăpor periculos, întins pe aproximativ 10 kilometri, care crește riscul de inundații. Din cauza condițiilor meteo, școli și grădinițe din 15 județe au fost închise.

Pe un drum național din județul Timiș, între localitățile Margina și Coșava, traficul a fost blocat după ce un camion a derapat. Alte două tiruri nu au mai reușit să urce un tronson de drum din cauza zăpezii. Coloana de mașini s-a întins pe mai bine de opt kilometri, iar unii șoferi au așteptat patru-cinci ore în autoturisme.

Ninge în continuare în multe zone. La Predeal, o mașină a ieșit de pe carosabil și a ajuns pe acoperișul unei pensiuni, incidentul fiind surprins de alți participanți la trafic aflați pe DN1.

În județul Argeș, o șoferiță a derapat și a ajuns cu autoturismul într-o zonă împădurită. Femeia și fiica sa, în vârstă de 6 ani, au fost rănite. În Galați, o mamă și fiul ei de 7 ani s-au răsturnat în afara șoselei, fiind ajutați de jandarmi, care i-au încălzit în autospecială.

În Botoșani, un autobuz cu pasageri a ajuns în șanț din cauza poleiului, fiind scos cu ajutorul localnicilor, care au intervenit cu tractoare. Circulația a fost dificilă și pe drumul spre Rânca.

În Mehedinți, salvatorii care interveniseră pentru deblocarea unei ambulanțe înzăpezite au ajutat și alți șoferi rămași în nămeți. În Hunedoara, echipele de intervenție au ajuns cu un utilaj cu șenile la un pacient de 71 de ani, dependent de dializă, care a fost transportat la spital pentru tratament.