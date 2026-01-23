Imagini neobișnuite din Coreea de Nord: Kim Jong Un, îmbrăcat gros, într-un spa plin de aburi, printre muncitori

Imagini neobișnuite din Coreea de Nord

Liderul suprem al Coreei de Nord, Kim Jong Un, a apărut în imagini neobișnuite difuzate recent de televiziunea de stat de la Phenian, după ce a participat la inaugurarea unei stațiuni balneare destinate muncitorilor din provincia Hamgyong de Nord.

În materialele publicate de agenția oficială KNCA, Kim Jong Un este surprins vizitând un centru spa, purtând o haină groasă de iarnă, în contrast evident cu atmosfera din interiorul clădirii, unde încăperile erau pline de aburi.

Liderul nord-coreean nu și-a scos haina nici măcar atunci când a intrat în zonele termale, în timp ce cei din jur păreau relaxați de căldura izvoarelor. Alte imagini îl arată pe Kim tăind o panglică de mari dimensiuni, într-o ceremonie oficială menită să marcheze deschiderea noii stațiuni balneare, parte a taberei de vacanță pentru muncitori Onpho, situată în județul Gyeongseong.

Stațiunea, construită în jurul izvorului termal Onpo, este prezentată de autoritățile de la Phenian drept cea mai mare facilitate termală din Coreea de Nord și un proiect de referință pentru regimul comunist.

Lucrările au început în iulie 2018, după ce Kim Jong Un, în vârstă de 42 de ani, a cerut transformarea zonei într-o „bază culturală și medicală completă”, destinată refacerii forței de muncă.

După inspectarea complexului, liderul nord-coreean a lăudat rezultatul final, afirmând că fiecare spațiu a fost amenajat „în mod practic și armonios”, iar arhitectura se integrează perfect în mediul natural din jur, potrivit publicației The Sun.

Imaginile fac parte din strategia de propagandă a regimului, care încearcă să proiecteze o imagine de prosperitate și grijă față de populație, în ciuda dificultăților economice și a izolării internaționale.