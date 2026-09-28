Incendiu în Bistrița-Năsăud. Flăcările au mistuit mai multe gospodării

Trei case, o anexă și două autoturisme au fost complet distruse în urma unui incendiu devastator
Un incendiu de proporții a semănat panică într-o comunitate din județul Bistrița-Năsăud, mobilizând zeci de pompieri militari și voluntari.
Focul a izbucnit brusc și s-a extins cu repeziciune, alimentat de materialele combustibile și de condițiile favorabile propagării.
Ajunse la fața locului, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) au constatat că flăcările cuprinseseră deja mai multe imobile, existând un risc uriaș de extindere la vecinătăți.
Bilanțul unui dezastru fulgerător
Intervenția salvatorilor a fost una extrem de dificilă, necesitând un efort susținut timp de mai multe ore pentru localizarea și lichidarea completă a focarelor. Din nefericire, bilanțul pagubelor materiale este unul dramatic.
Potrivit primelor rapoarte ale autorităților, trei case de locuit au fost făcute scrum, lăsând familiile afectate într-o situație disperată. Pe lângă acestea, o anexă gospodărească a fost complet distrusă de flăcări.
Dezastrul nu s-a oprit aici, focul extinzându-se și la două autoturisme parcate în imediata apropiere, care au ars în totalitate, devenind un morman de fiare contorsionate. Din fericire, în ciuda violenței extreme a incendiului și a pagubelor materiale considerabile, nu au fost raportate victime omenești sau persoane rănite grav. Pompierii și polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a evenimentului.