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Lovitură de 2 milioane de euro la Corbeanca! Cum au reușit doi suspecți să golească locuința unui afacerist italian

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 iun. 2026, 13:26

Doi bărbați au fost reținuți după ce sunt acuzați că au dat o spargere de proporții într-o locuință din Corbeanca, de unde ar fi plecat cu bani și bunuri estimate la aproximativ două milioane de euro. Procurorii urmează să decidă ce măsuri preventive vor fi luate împotriva acestora.

Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi pătruns în casa unui cetățean italian folosind atât o cheie autentică, obținută anterior, cât și prin forțarea căilor de acces. Înainte de furt, aceștia ar fi dezactivat și îndepărtat sistemele de alarmă și supraveghere video montate la imobil, pentru a nu lăsa urme.

Printre bunurile reclamate ca fiind furate se numără ceasuri de lux, bijuterii din aur și platină, haine și accesorii de firmă, obiecte de mobilier și decorațiuni, aparatură electronică și electrocasnică, documente personale, dar și sume importante de bani. De asemenea, din autoturismul proprietarului ar fi fost sustrasă suma de aproximativ 5.000 de euro.

În cadrul anchetei, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare în județele Ilfov și Călărași. În urma descinderilor au fost ridicate mai multe bunuri despre care există suspiciunea că provin din furt, precum și documente și telefoane mobile care ar putea reprezenta probe în dosar.

Tot în timpul perchezițiilor au fost descoperite arme și muniție aflate în posesia unei alte persoane. Este vorba despre un pistol neletal, două arme de vânătoare și aproximativ 1.750 de cartușe de diferite calibre. Acestea au fost preluate pentru verificări de specialiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.

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