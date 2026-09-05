Noi reguli pe aeroporturile din Europa începând cu 6 septembrie 2026. Cozi mai mari la frontierele UE

Apar noi reguli pe aeroporturile de pe continent începând cu duminică, 6 septembrie 2026. De la această dată, măsurile de flexibilitate de urgență ale Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) al UE vor lua sfârșit.
Pe parcursul verii, statelor membre li s-a acordat autoritatea de a suspenda temporar colectarea datelor biometrice ale călătorilor prin amprente digitale și scanări faciale pentru a reduce congestia în circumstanțe excepționale.
Se preconizează că perioada temporară va expira începând cu 6 septembrie 2026, ceea ce înseamnă că aeroporturile și autoritățile de frontieră vor avea mai puțină flexibilitate pentru a relaxa cerințele biometrice, pur și simplu pentru că zonele de control al pașapoartelor au devenit supraaglomerate, potrivit Euronews. Noile reguli necesită colectarea datelor biometrice ale pasagerilor (o imagine facială de înaltă rezoluție); aceasta înlocuiește ștampilarea clasică a pașapoartelor.
Control biometric obligatoriu în aeroporturile UE
Introducerea completă a sistemului european de control biometric la frontiere poate prelungi timpii de așteptare pe aeroporturile din Uniunea Europeană, în special pentru călătorii din afara blocului comunitar, potrivit The Times.
Începând cu 7 septembrie 2026, autoritățile nu vor mai putea utiliza temporar aceleași derogări pentru suspendarea controalelor biometrice în perioadele de aglomerație, ceea ce ar putea menține cozile de până la două ore la unele dintre cele mai aglomerate aeroporturi europene.
Schimbarea vizează Sistemul de intrare/ieșire (EES), introdus pentru a înlocui ștampilarea manuală a pașapoartelor cu înregistrarea electronică a datelor de călătorie. Sistemul se aplică cetățenilor din afara UE care intră în spațiul Schengen pentru șederi de scurtă durată.
Pentru pasagerii care trebuie să își înregistreze pentru prima dată datele biometrice, procedura poate necesita mai mult timp decât controlul tradițional.
Ce presupune noul sistem EES
La prima trecere printr-o frontieră externă a spațiului Schengen, călătorii eligibili trebuie să furnizeze date din pașaport, o imagine facială și, în mod obișnuit, amprente. Informațiile sunt apoi utilizate pentru verificarea identității și pentru calcularea perioadei de ședere autorizate.
Sistemul urmărește să înlocuiască evidența bazată pe ștampile și să ajute autoritățile să identifice depășirile limitei de 90 de zile în orice interval de 180 de zile. Pentru călătoriile ulterioare, verificarea datelor deja înregistrate ar trebui să fie mai rapidă.