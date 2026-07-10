Advertising
Social· 1 min citire
O tânără din Bistrița i-a furat telefonul unui bărbat prin metoda „împrumutului”
FOTO: Arhivă
O tânără de 19 ani din localitatea Josenii Bârgăului este cercetată penal după ce ar fi furat telefonul mobil al unui bărbat, folosind metoda „împrumutului”.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:21Cum sunt prevenite căderile de pietre pe Valea Oltului? Etapa fără de care plasele de protecție nu ar fi eficiente: imagini spectaculoase VIDEO
- 13:54Schimbări importante în turismul românesc: reguli noi pentru hoteluri, pensiuni și agenții de turism
- 12:42Salariile profesorilor români au scăzut cel mai mult din Europa. Noi date îngrijorătoare vin sub guvernarea lui Bolojan
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News