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O tânără din Bistrița i-a furat telefonul unui bărbat prin metoda „împrumutului”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 10 iul. 2026, 14:47

O tânără de 19 ani din localitatea Josenii Bârgăului este cercetată penal după ce ar fi furat telefonul mobil al unui bărbat, folosind metoda „împrumutului”.

Incidentul s-a petrecut în data de 8 iulie, în apropierea unui local public din comună.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, victima este un bărbat de 34 de ani din Șieuț. Tânăra i-ar fi cerut acestuia telefonul mobil, susținând că dorește să verifice ceva pe dispozitiv. După ce bărbatul i-a înmânat telefonul, ea ar fi fugit cu aparatul, fără să îl mai restituie.

Polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Bistrița și cei ai Postului de Poliție Șieuț au desfășurat verificări și au identificat-o pe suspectă în ziua următoare. Telefonul, evaluat la aproximativ 1.000 de lei, a fost recuperat în totalitate și restituit proprietarului.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta. Pe numele tinerei a fost întocmit un dosar penal pentru furt.

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