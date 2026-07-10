Populația României va scădea la 15,6 milioane de locuitori în 2080, arată estimările INS

Publicat 10 iul. 2026, 12:36 Sursă Realitatea.net

Populația României ar urma să ajungă la 15.633,2 mii persoane în anul 2080, în scădere cu 3.410,0 mii persoane (-17,9%) faţă de nivelul înregistrat la 1 ianuarie 2025, potrivit estimărilor Institutului Naţional de Statistică (INS). Fenomenul de îmbătrânire demografică se va accentua, populaţia vârstnică ajungând să reprezinte mai mult de un sfert din totalul locuitorilor.

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