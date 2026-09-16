Rezerva Federală a SUA, așteptată să majoreze dobânda. Fed ar putea ignora presiunile lui Trump

Rezerva Federală a SUA este așteptată să majoreze miercuri dobânda de referință pentru prima dată în aproximativ trei ani, pe fondul unei inflații care continuă să fie peste ținta de 2% a băncii centrale.
Decizia ar veni în pofida presiunilor președintelui Donald Trump, care a cerut în repetate rânduri dobânzi mai mici pentru a reduce costurile de împrumut din economie.
Fed, în fața unei decizii dificile
Comitetul Federal pentru Piața Deschisă a început marți reuniunea de două zile, iar decizia privind dobânda este programată pentru miercuri.
Piețele financiare au ajuns să anticipeze în proporție de aproximativ 90% o majorare cu 0,25 puncte procentuale. Dacă aceasta va fi adoptată, intervalul dobânzii de referință ar urca la 3,75%-4%.
Inflația rămâne peste ținta Fed
Principalul argument pentru o dobândă mai ridicată este evoluția prețurilor.
Inflația anuală din SUA a ajuns la 3,4% în august, nivel neschimbat față de luna precedentă și mult peste ținta de 2% stabilită de Rezerva Federală. Inflația de bază, care exclude alimentele și energia, a urcat cu 2,4% față de anul anterior.
Creșterea prețurilor la energie pune o presiune suplimentară asupra economiei. Petrolul a trecut de 100 de dolari pe baril, ceea ce poate alimenta costurile pentru transport, producție și bunuri.
Trump cere dobânzi mai mici
Donald Trump a cerut în mod repetat Fed să reducă dobânzile sau să nu le majoreze. Președintele american susține că economia SUA este suficient de puternică pentru a permite costuri mai mici de finanțare și afirmă că Statele Unite ar trebui să aibă unele dintre cele mai mici dobânzi din lume.
Presiunile sale creează o situație sensibilă pentru banca centrală, care trebuie să își stabilească politica monetară în funcție de evoluția inflației și a economiei.
Kevin Warsh, în centrul deciziei
Actualul președinte al Fed, Kevin Warsh, a preluat funcția în luna mai. La reuniunea de la Jackson Hole, din august, acesta a avertizat că inflația este încă prea ridicată în raport cu obiectivul de 2%.
Warsh se află astfel în fața primei decizii majore de politică monetară de când conduce banca centrală, iar o eventuală majorare ar intra în contradicție cu solicitările repetate ale lui Trump pentru reducerea costurilor de împrumut.
De ce contează decizia pentru americani
O majorare a dobânzii poate duce la creșterea costurilor de finanțare pentru populație și companii. Creditele ipotecare, împrumuturile pentru companii și alte forme de finanțare pot deveni mai scumpe.
În același timp, dobânzile mai ridicate sunt folosite de băncile centrale pentru a tempera cererea și pentru a reduce presiunile inflaționiste.
Piețele urmăresc și mesajul pe care Fed îl va transmite despre următoarele luni. Investitorii încearcă să afle dacă o eventuală majorare din septembrie va fi urmată de alte creșteri sau dacă banca centrală va adopta o abordare mai prudentă.
Prima majorare după 2023
Dacă Fed majorează dobânda miercuri, ar fi prima creștere a ratei de referință din iulie 2023. Decizia vine într-un context complicat, cu inflație persistentă, prețuri ridicate la energie și presiuni politice asupra băncii centrale. Rezerva Federală trebuie să găsească un echilibru între combaterea inflației și menținerea unei economii suficient de solide.