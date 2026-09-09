Messi devine patron de club în Spania. Argentinianul vrea să preia 100% din acțiunile lui Eldense

Lionel Messi a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea clubului spaniol CD Eldense, formație care evoluează în liga a doua.
Argentinianul este aproape să cumpere întregul pachet de acțiuni deținut în prezent de grupul columbian TH Soluciones, însă tranzacția mai trebuie să treacă prin procedurile legale și să primească aprobările necesare.
Messi vrea să preia clubul integral
Potrivit informațiilor transmise de Eldense, acordul preliminar prevede achiziționarea acțiunilor deținute de actualul acționar majoritar. Dacă toate formalitățile vor fi finalizate, Messi va controla 100% din club.
„S-a ajuns la un acord preliminar cu Lionel Messi privind achiziţionarea acţiunilor deţinute în prezent de Grupo TH Soluciones, ceea ce l-ar face acţionarul majoritar al clubului”, a anunțat gruparea spaniolă.
Operațiunea este condiționată de finalizarea procesului de verificare financiară și juridică, precum și de obținerea autorizației Consiliului Superior al Sportului din Spania. Data exactă a finalizării tranzacției nu a fost stabilită.
Eldense, al doilea club cumpărat de Messi
Investiția în Eldense vine după ce Messi a cumpărat în aprilie clubul UE Cornellà, care evoluează în eșalonul al cincilea al fotbalului spaniol.
Dacă preluarea lui Eldense se finalizează, va fi prima dată când fotbalistul argentinian devine proprietarul unui club profesionist din Spania. Eldense evoluează în Segunda División și a revenit în această categorie după mai mulți ani petrecuți în ligile inferioare.
Clubul traversează însă o perioadă dificilă din punct de vedere sportiv. Eldense ocupă în prezent locul 20 în clasament, cu două puncte după primele patru etape, și s-a despărțit recent de antrenorul Claudio Barragán.
Messi își construiește un portofoliu în fotbal
Preluarea lui Eldense marchează o nouă etapă în planurile lui Messi după cariera de jucător. Argentinianul evoluează în continuare pentru Inter Miami, dar și-a extins deja activitatea în zona investițiilor în fotbal.
Prin achiziția clubului din Elda, Messi intră într-un grup tot mai mare de fotbaliști sau foști fotbaliști care au devenit proprietari de echipe. Printre aceștia se află Gerard Piqué, Cristiano Ronaldo și alte nume importante din fotbalul internațional.