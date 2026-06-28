Șefa ANM, despre valul de caniculă: „Posibil să ne apropiem de 45 de grade”

O nouă avertizare Cod roșu de caniculă extremă, valabilă de luni dimineața până miercuri, în trei sferturi din țară, inclusiv în București, a fost emisă de Administrația Națională de Meteorologie.
Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat sâmbătă că temperaturile din următoarele zile se apropie de recordurile absolute ale lunii iunie.
„De mâine, temperaturile vor fi în creștere. Codul roșu vizează în mod deosebit Crișana, Maramureș, Transilvania, în nordul Moldovei, acolo unde maximele se vor apropia, mai ales în aceste regiuni, de 39-40°C. De asemenea, indicele temperatură-umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor fi tropicale. Și nopțile vor fi cu valori de temperaturi minime mai mari, între 17 și 25°C. Practic, temperaturile pentru un final de lună iunie se apropie de recordurile absolute ale acestei luni, mai ales în regiunile centrale și nordice ale țării”, spune șefa ANM.
„Temperatura resimțită de corpul uman, cu siguranță, va putea depăși 40-45°C. Menționăm faptul că aceste valori estimate de modele și care fac obiectul ariei avertizate de cod roșu, se vor înregistra la o umbră, context în care, cu siguranță, pe un fond de umezeală destul de ridicat, vom resimți, așa cum spuneam, valori cu mult peste ceea ce vom măsura.”
Elena Mateescu spune că începând de marți seara vor avea loc fenomene de instabilitate.
„Trebuie să luăm în considerare că după această masă de aer foarte caldă, care a abordat și zona țării noastre, începând din seara zilei de marți, deja fenomenele de instabilitate vor fi în creștere, mai ales în zonele de deal și de munte, având în vedere că este posibil să consemnăm o scădere semnificativă a regimului de temperaturi, la cel mult 31-32°C”, a spus șefa ANM.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o nouă avertizare Cod roșu de caniculă extremă, valabilă de luni dimineața până miercuri, în trei sferturi din țară, inclusiv în București.
Conform prognozei de specialitate, în intervalul 29 iunie, ora 10:00-1 iulie, ora 10:00, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și în jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.
Maximele termice vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa, în general, între 17 și 25 de grade.
De asemenea, în aceeași perioadă, va fi Cod portocaliu: căldură intensă, caniculă, nopți tropicale și disconfort termic accentuat în Dobrogea și în jumătatea estică a Munteniei, unde ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade, în Delta Dunării, și până la 38 de grade în restul zonelor.
În același timp, nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 și 24 de grade.
Meteorologii precizează că, în după-amiaza și în seara zilei de marți, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, mai ales în zonele de deal și de munte.