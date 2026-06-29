Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Galați. A murit într-o mașină cuprinsă de flăcări

Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din comuna Corod, județul Galați, a murit luni dimineață, după ce autoturismul în care se afla a luat foc.
Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, pentru necropsie și pentru stabilirea cauzei decesului. Polițiștii au deschis dosar penal pentru distrugere din culpă și ucidere din culpă.
Apel la 112 după ce mașina a fost cuprinsă de flăcări
Potrivit IPJ Galați, luni, 29 iunie 2026, la ora 06:47, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Matca au fost sesizați, prin apel la 112, că un autoturism aflat pe strada Freziilor, din comuna Corod, este cuprins de flăcări.
„Deplasându-se la faţa locului, poliţiştii au constatat că sesizarea se confirmă, incendiul manifestându-se la un autoturism parcat pe strada menţionată. La faţa locului se afla un echipaj de pompieri, care acţiona pentru lichidarea incendiului”, precizează sursa citată.
Bărbatul a fost găsit în interiorul autoturismului
Din primele verificări, polițiștii au stabilit că în interiorul mașinii se afla un bărbat de 41 de ani, din aceeași localitate. Acesta a murit în urma incendiului. Trupul neînsuflețit a fost dus la Serviciul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată necropsia și să fie stabilită cauza decesului. Cercetările continuă într-un dosar penal deschis pentru distrugere din culpă și ucidere din culpă. Polițiștii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs evenimentul.