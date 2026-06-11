Sorana Cîrstea, tot mai departe de retragere? Anunțul care schimbă perspectiva asupra viitorului său

Deși Sorana Cîrstea a vorbit în ultimele luni despre posibilitatea retragerii din tenis după o carieră impresionantă de două decenii, președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, este convins că sportiva va continua să joace și după acest sezon.

Oficialul FRT consideră că forma excelentă pe care o traversează jucătoarea de 36 de ani reprezintă principalul argument pentru prelungirea carierei.

Cosac susține că Sorana se află într-un moment foarte bun din punct de vedere sportiv și că nu vede motive care să o determine să renunțe la tenis în viitorul apropiat.

„Sunt convins că Sorana va decide să continue la finalul anului. Îi merge prea bine. Ar putea renunța doar dacă ar exista un motiv personal foarte important. În rest, cred că încă are multe de oferit tenisului și poate obține rezultate importante”, a declarat George Cosac.

Sorana Cîrstea a lăsat de mai multe ori să se înțeleagă că se apropie de finalul carierei, însă evoluțiile solide din ultimul timp și poziția excelentă din clasamentul mondial alimentează speculațiile privind o posibilă răzgândire.

Deocamdată, sportiva nu a făcut un anunț oficial privind retragerea și rămâne concentrată pe competițiile din acest sezon, în timp ce fanii speră să o vadă cât mai mult timp pe terenurile de tenis.