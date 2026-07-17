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Un nou focar de pesta micilor rumegătoare. Oile și caprele vor intra în carantină
Oi și capre
Publicat17 iul. 2026, 11:26
SursăRealitatea PLUS
Alertă uriașă! A fost descoperit un nou focar de pesta micilor rumegătoare la mai multe ferme de oi din Mureș. Oile și caprele vor sta în carantină pentru următoarele 30 de zile au hotărât autoritățile.
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