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Un tânăr din Șintereag-Gară, beat la volan, a provocat un accident rutier
Un tânăr din Șintereag-Gară, beat la volan, a provocat un accident rutier
Conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest,
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