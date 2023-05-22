Social· 1 min citire

Un tânăr din Șintereag-Gară, beat la volan, a provocat un accident rutier

Un tânăr din Șintereag-Gară, beat la volan, a provocat un accident rutier

Un tânăr din Șintereag-Gară, beat la volan, a provocat un accident rutier

Scris de Muresan Rodica Publicat: 22 mai 2023, 14:04

Conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest,

Un tânăr din Șintereag s-a ales cu dosar penal, din cauză că a condus beat și a provocat un accident rutier, în urma căruia el, precum și alte două persoane, aflate în autoturismul său, au ajuns la spital.

Polițiștii Serviciului Rutier au intervenit duminică dimineața, în jurul orei 5.00, pentru efectuarea de cercetări în cazul unui accident rutier, produs în localitatea Șintereag-Gară.

Potrivit IPJ Bistrița-Năsăud, au fost implicate un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani din Șintereag-Gară și o autoutilitară cu remorcă condusă de un tânăr de 27 de ani din județul Neamț. Accidentul s-a soldat cu rănirea conducătorului auto de 23 de ani și a doi pasageri din autoturismul condus de acesta, toți transportați la spital.

Conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul tânărului de 23 de ani și negativ în cazul șoferului din Neamț", a transmis IPJ Bistrița-Năsăud.

A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.


Sursa: Realitatea de Bistrita-Nasaud

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cub.

Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe