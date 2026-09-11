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Vreme extremă în România. Caniculă în vest, ploi și vijelii în restul țării: ce spun meteorologii

Realitatea de Bistrita
Scris deRealitatea de Bistrita
Publicat11 sept. 2026, 08:49
Actualizat11 sept. 2026, 08:55
SursăRealitatea PLUS

Vreme extremă în țară. Meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă în mai multe zone. În același timp, alte județe din țară sunt vizate de ploi torențiale și vijelii puternice.

„Pe de o parte, temperaturile vor fi deosebit de ridicate. Vizate sunt în principal județele aflate sub cod portocaliu și cod galben din jumătatea de vest a țării, unde temperaturile vor ajunge în această după-amiază să fie cuprinse între 30 și 34 de grade în zonele aflate sub cod galben, și chiar până la 36 de grade în județele aflate sub cod portocaliu.

În principal, cele mai ridicate valori de temperatură se vor regăsi în partea de sud-vest a țării, iar în restul teritoriului o vreme călduroasă cu temperaturi peste 30 de grade, mai puțin în nordul Moldovei, unde valorile termice vor fi ușor sub 30 de grade. Totuși, chiar și aici peste normele specifice acestei perioade”, a declarat, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, meteorologul ANM, Oana Păduraru.

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