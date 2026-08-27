Burleanu critică managementul CFR Cluj: ”Planul de redresare nu a fost respectat”

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a oferit detalii despre situația critică în care se află CFR Cluj, după ce Tribunalul Specializat Cluj a aprobat recent cererea clubului de deschidere a procedurii de insolvență. Oficialul a subliniat că responsabilitatea aparține exclusiv managementului echipei, care a eșuat în a respecta planul de redresare financiară stabilit anterior.
"Planul, bugetul unui club care intră în această procedură de licenţiere, trebuie să înţelegeţi foarte bine că el este auditat. Deci fiecare club din Liga 1 are un auditor extern. După care, la nivel de comisii de licenţiere, lucrăm cu auditori externi. Pe lângă aceste două aspecte, mai introducem în discuţie cel de-al treilea şi anume că apelăm inclusiv la o companie de consultanţă în această zonă din top 4 la nivel de audit.
Responsabilitatea în cele din urmă aparţine exclusiv managementului fiecărui club în parte. Cazul CFR, dacă doriţi putem să intrăm şi mai mult în detalii: planul de redresare de la CFR, planul de redresare financiară, nu a fost respectat. Planul de redresare al clubului CFR Cluj se baza pe câteva surse de venit, care ele puteau să aibă un nivel înalt de predictibilitate.
Unul era cel legat de participarea de veniturile UEFA şi ştim că anul trecut CFR a jucat în Conference League, prin urmare CFR şi-a bugetat o sumă, din ce, nu am voie să vă împărtăşesc sumele, deci o să vorbesc aşa, în caracter general, o sumă în regulă, aş putea spune", a spus Burleanu.
"O altă sursă importantă de venituri a fost cea legată de transferuri de jucători, activele, practic, ale clubului. Dacă e să ne uităm la CFR, cu siguranţă jucătorii au o valoare de piaţă înaltă şi ar fi putut să facă subiectul unor transferuri internaţionale pe sume importante.
Şi a treia sursă de venit, a treia sursă, nu de venit, dar a treia sursă care să le permită redresarea, era cea legată de împrumuturi din partea acţionarilor, lucru care s-a tot întâmplat în mod constant în ultimii ani. Aceste trei elemente nu s-au întâmplat. Şi atunci, practic, avem această situaţie", a precizat şeful FRF.