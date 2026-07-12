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Sport· 1 min citire
Doliu în fotbalul portughez: fostul atacant Manú a murit la 43 de ani, într-un accident rutier
Emanuel Jesus Bonfim Evaristo/ Facebook FC Alverca
Publicat12 iul. 2026, 14:00
Actualizat12 iul. 2026, 14:26
SursăRealitatea.Net
Lumea fotbalului portughez a primit o veste tragică: Manú, fostul atacant al echipelor Benfica și FC Alverca, a murit sâmbătă într-un accident rutier, la vârsta de 43 de ani. Clubul care l-a format, FC Alverca, a transmis un mesaj de condoleanțe și l-a descris drept unul dintre cele mai importante talente crescute în propria academie.
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