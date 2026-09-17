Marius Șumudică rupe tăcerea. Comunicat oficial după controversele legate de CFR Cluj și FCSB

Antrenorul a ținut să clarifice public zvonurile apărute în presă referitoare la implicarea sa în duelul granzilor din SuperLiga.
Marius Șumudică a decis să pună capăt speculațiilor apărute în spațiul public printr-un comunicat oficial. Tehnicianul a subliniat că informațiile care îl dădeau ca fiind în negocieri avansate sau implicat în jocurile de culise dintre CFR Cluj și FCSB sunt complet nefondate.
După o perioadă de liniște, antrenorul a simțit nevoia să iasă în față și să își apere reputația, deranjat de asocierile repetate cu băncile tehnice ale celor două rivale din SuperLiga.
Respect pentru ambele cluburi
În mesajul său, Șumudică a precizat că respectă atât proiectul de la CFR Cluj, cât și pe cel condus de Gigi Becali la FCSB, dar a insistat că nu dorește ca numele său să fie folosit pentru a pune presiune pe actualii antrenori.
„Dragi suporteri, în ultima perioadă, numele meu a fost asociat în mod repetat cu banca tehnică a echipei FCSB. S-au scris multe, s-au spus și mai multe, iar interpretările au mers adesea mult dincolo de realitate. Simt că a venit momentul să vorbesc deschis și să pun capăt acestor speculații.
Scuzele pe care le-am adresat suporterilor au fost gestul unui om care a înțeles, cu trecerea timpului, că unele cuvinte și atitudini din trecut au rănit. Au fost sincere și au venit din dorința de a face pace cu propriile greșeli. Nu au ascuns niciun interes și nu au avut niciodată scopul de a-mi pava drumul spre o altă echipă.
A-ți cere iertare nu înseamnă a-ți căuta un nou loc de muncă, ci a arăta că timpul și experiența te-au făcut să privești altfel lucrurile.
Toți cei care m-au cunoscut de-a lungul carierei știu un lucru: oriunde am fost, am fost trup și suflet pentru echipa mea. Nu am știut niciodată să fac această meserie pe jumătate.
Au fost ani în care am petrecut mai mult timp la stadion decât acasă, iar jucătorii pe care îi întâlneam în fiecare dimineață au devenit, în multe momente, familia mea. Am împărțit cu ei bucuria victoriilor, dar și tăcerea grea a înfrângerilor.
Doar așa am reușit să construiesc și să obțin rezultate: prin unitate, prin muncă și prin seriozitate. Nu există alt drum”, a început Șumudică.
Doresc să închei, o dată pentru totdeauna, toate discuțiile
„Nu mă prezint ca un om perfect. Am făcut greșeli, unele dintre ele m-au costat și mi-au afectat imaginea. Nu le neg și nu fug de ele. Dar am învățat din fiecare. Toate aceste experiențe, cu plusurile și cu minusurile lor, au clădit antrenorul și omul care sunt astăzi.
Iar astăzi sunt antrenorul echipei CFR Cluj. Un club care m-a primit cu brațele deschise, care mi-a oferit respect, încredere și unitate. Un club în care am găsit nu doar o echipă, ci o comunitate: jucători, staff, conducere și întreaga suflare vișinie, care trăiesc fotbalul cu aceeași pasiune ca mine.
Și nu pot trece peste un sentiment care mă emoționează de fiecare dată: galeria CFR îmi scandează numele indiferent că jucăm acasă sau în deplasare. M-au aplaudat inclusiv atunci când am venit în Gruia din postura de antrenor al echipei adverse, iar pentru mine acest lucru spune foarte mult.
Pentru un antrenor, nu există recunoaștere mai mare decât aceasta. Vă spun sincer: în acest moment al vieții mele, acest lucru valorează pentru mine la fel de mult precum câștigarea unui trofeu. Iar această dragoste nu o voi uita și nu o voi trăda”, a continuat Șumudică.
„Prin acest mesaj doresc să închei, o dată pentru totdeauna, toate discuțiile privind o presupusă dorință a mea de a antrena FCSB. Gândul, energia și inima mea sunt aici, la CFR, alături de oamenii care cred în mine și în care cred și eu.
Le mulțumesc tuturor pentru înțelegere, pentru susținere și pentru respect. Ne vedem pe stadion, uniți, așa cum știm noi. Forza, Forza CFR! Marius Șumudică”, a fost mesajul apărut pe pagina de Facebook CFR Cluj.