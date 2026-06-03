Georgia – România 1-1, în primul meci din noul mandat al lui Gică Hagi ca selecționer

Sursă: realitatea.net

Selecționatele de fotbal ale României și Georgiei au terminat la egalitate 1-1 (0-0), marți seara, pe Stadionul ”Miheil Meshi” din Tbilisi, într-un meci amical care a marcat debutul celui de-al doilea mandat al selecționerului Gheorghe Hagi.

România va juca un nou meci amical cu Țara Galilor, în 6 iunie, de la ora 20:45 pe Stadionul Steaua din București.

Ghiorghi Kvilitaia (46) a deschis scorul pentru gazde, dar Louis Munteanu a restabilit egalitatea (55).

Tricolorii, la primul meci al lui Gheorghe Hagi ca selecționer, în al doilea mandat (al cincilea în total), au început jocul ofensiv și au avut posesia în prima parte. România putea deschide scorul după o eroare a portarului Mamardașvili (7), dar Coman a fost blocat salvator de Kașia.

O nouă greșeală a portarului lui Liverpool (19) i-a dat șansa golului lui Ianis Hagi, dar Locioșvili a respins din fața porții goale.

Georgienii au echilibrat jocul și au preluat inițiativa, apărând și primele lor ocazii de gol. Kociorașvili (23) a șutat peste poartă de la 14 metri, Zivzivadze (25) a fost blocat salvator de Aioani, după care același Kociorașvili (35) a șutat de la 20 de metri, pe lângă țintă.

În min. 44, Drăgușin a avut o intervenție providențială în fața lui Kvilitaia, scăpat singur spre poartă.

Repriza a doua a început cu o gafă e proporții a portarului Aioani (46), care a scăpat mingea la centrarea lui Mamagheișvili, iar Kvilitaia a trimis simplu în poartă.

Zivzivadze a avut o șansă notabilă să dubleze avantajul gazdelor (51), dar a trimis peste poartă din 6 metri.

România a egalat în min. 55, când Screciu a interceptat o minge în marginea careului advers și a centrat perfect pentru Louis Munteanu, care a marcat cu o lovitură de cap din unghi.

Georgia a rămas la cârma jocului, iar Kiteișvili (61) a trimis un șut din afara careului, reținut de Aioani. Kvernadze (70) a ratat șutul dintr-o poziție excelentă.

Gazdele au mai avut o ocazie notabilă, prin Egoian (90+3), cu un șut pe lângă poartă.

Nu mai puțin de patru jucători au debutat în naționala României, Hindrich, Matei Ilie, Borza și David Matei.

Înaintea meciului a avut loc o ceremonie în onoarea lui Guram Kașia (38 ani), care a jucat pentru a 129-a și ultima oară pentru echipa națională.