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Actualitate· 1 min citire
Imagine virală cu Erling Haaland. Ce suvenir inedit și-a cumpărat din SUA
Erling Haaland
Chiar dacă Norvegia și-a încheiat parcursul la Campionatul Mondial, Erling Haaland a reușit din nou să atragă atenția, de această dată printr-o apariție neobișnuită la revenirea în țara natală.
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