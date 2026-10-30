Gloria Bistrița a dat lovitura cu FCSB, în Cupa României!
VIctorie uriașă pentru Gloria Bistrița / Facebook Gloria Bistrița
Gloria Bistrița a învins FCSB cu 1-0 în Cupa României. Antrenorul Sebastian Moga a dezvăluit ce reacții a primit înaintea meciului.
Gloria Bistrița a produs una dintre cele mai mari surprize din etapa a doua a grupelor Cupei României, după ce a învins FCSB cu scorul de 1-0. Formația din liga secundă a obținut un succes important pe teren propriu, iar antrenorul Sebastian Moga a avut un mesaj special pentru cei care nu îi acordau echipei sale nicio șansă înaintea confruntării.
Tehnicianul bistrițenilor a povestit că, înaintea partidei, a primit reacții ironice din partea celor care considerau imposibilă o victorie în fața formației bucureștene. Rezultatul de pe teren a demonstrat însă că Gloria putea produce surpriza.
Sebastian Moga, după victoria cu FCSB: „Uite că am bătut-o!”
La finalul confruntării, Sebastian Moga și-a felicitat jucătorii pentru efortul depus și pentru modul în care au respectat planul tactic pregătit înaintea meciului.
Antrenorul a subliniat că succesul aparține întregii echipe, staffului tehnic și suporterilor care au susținut formația bistrițeană.
„Băieții au muncit, au alergat, au făcut un efort fantastic. Este victoria lor și, în primul rând, a suporterilor. Le-am adus o bucurie pe care nu au mai trăit-o de mult”, a transmis Sebastian Moga.
Tehnicianul a vorbit și despre reacțiile sceptice pe care le-a auzit înaintea partidei cu FCSB.
„Am văzut că și alții spuneau: «Ce aveți, bă, ce ați fumat, de vreți să o bateți pe FCSB?». Uite că am bătut-o pe FCSB, o echipă foarte bună!”, a declarat antrenorul, potrivit declarațiilor acordate după meci.
Moga a precizat că echipa nu are timp să sărbătorească prea mult victoria, deoarece urmează o nouă partidă importantă, în deplasare, la Reșița.
Cum a reușit Gloria Bistrița să învingă FCSB
Partida disputată joi seara, pe stadionul „Jean Pădureanu”, s-a încheiat cu scorul de 1-0 în favoarea gazdelor.
Golul victoriei a fost marcat de Antonio Bradu, în minutul 23, după o eroare în defensiva bucureștenilor. Fundașul Dylan Batubinsika a greșit intervenția, iar bistrițenii au profitat și au înscris singurul gol al întâlnirii.
FCSB a încercat să revină în repriza secundă și a avut mai multe ocazii de a restabili egalitatea. Jucătorii lui Laurențiu Reghecampf nu au reușit însă să transforme presiunea în gol, iar Gloria a rezistat până la fluierul final.
Formația din Bistrița a obținut astfel trei puncte importante în Grupa C a Cupei României.
Laurențiu Reghecampf a numit rezultatul „rușinos”
De cealaltă parte, antrenorul FCSB, Laurențiu Reghecampf, nu și-a ascuns dezamăgirea după înfrângerea suferită în fața formației din liga secundă.
Tehnicianul a recunoscut că echipa sa nu a evoluat la nivelul așteptat și și-a asumat inclusiv decizia de a menaja mai mulți titulari.
„Este un rezultat rușinos, nici nu are rost să discutăm”, a declarat Reghecampf după partidă.
Antrenorul a explicat că strategia a fost să le ofere șanse jucătorilor care au evoluat mai puțin în ultima perioadă, însă schimbările nu au produs efectul dorit.
FCSB a rămas cu trei puncte după două etape și va avea nevoie de un rezultat bun în ultima rundă pentru a-și îmbunătăți situația în clasamentul grupei.
Situația din Grupa C după victoria Gloriei Bistrița
După disputarea primelor două etape, FC Bihor ocupă primul loc în Grupa C, cu patru puncte. FCSB, Csikszereda, Gloria Bistrița și FC Argeș au câte trei puncte, în timp ce Corona Brașov are un punct.
Clasamentul este următorul:
FC Bihor – 4 puncte
FCSB – 3 puncte
Csikszereda – 3 puncte
Gloria Bistrița – 3 puncte
FC Argeș – 3 puncte
Corona Brașov – 1 punct
Ultima etapă a grupelor, programată pe 2 decembrie 2026, va fi decisivă pentru stabilirea echipelor calificate în sferturile de finală. Gloria Bistrița păstrează șanse de calificare după succesul obținut în fața FCSB, iar lupta din Grupa C rămâne deschisă.
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