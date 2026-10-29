Tânăr de 18 ani plasat sub control judiciar după ce a distribuit imagini sexuale ale unei minore pe internet

Publicat 29 oct. 2026, 16:38 Sursă Bistrițeanul

Un tânăr de 18 ani a transmis unui prieten de 17 ani imagini sexuale explicite ale iubitei sale minore. Adolescentul a șantajat-o pe victimă cu publicarea materialului, iar instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia.

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