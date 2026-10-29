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Tânăr de 18 ani plasat sub control judiciar după ce a distribuit imagini sexuale ale unei minore pe internet

Poliție

Poliție

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Scris deIonuț Nichita
Publicat29 oct. 2026, 16:38
SursăBistrițeanul

Un tânăr de 18 ani a transmis unui prieten de 17 ani imagini sexuale explicite ale iubitei sale minore. Adolescentul a șantajat-o pe victimă cu publicarea materialului, iar instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia.

Un adolescent de 17 ani din Bistrița-Năsăud a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unei plângeri penale formulate de o minoră. Fata a acuzat-o pe victimă că a fost șantajată cu imagini sexuale explicite, obținute inițial de partenerul ei, un tânăr de 18 ani.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud (IPJ BN), tânărul de 18 ani a solicitat iubitei sale imagini foto și video în ipostaze sexuale explicite. Ulterior, a transmis aceste materiale prietenului său, în vârstă de 17 ani.

Șantaj cu publicarea pe rețelele sociale

Adolescentul de 17 ani a compilat imaginile într-un film video. Potrivit IPJ BN, acesta i-a prezentat materialul victimei și i-a cerut să devină prieteni, amenințând că va posta conținutul pe rețelele de socializare în caz contrar.

În acest context, tânărul de 17 ani i-ar fi prezentat persoanei vătămate videoclipul și i-ar fi cerut să fie prieteni, amenințând-o că altfel va posta materialul pornografic pe rețelele de socializare.

a transmis IPJ Bistrița-Năsăud într-un comunicat de presă IPJ Bistrița-Năsăud

După ce minora a depus plângere penală, amenințările s-au intensificat. Polițiștii au precizat că băiatul de 17 ani a sunat-o pe victimă și i-a trimis mesaje repetate, solicitându-i retragerea plângerii.

Având în vedere că victima a formulat plângere penală, acesta ar fi sunat-o și i-ar fi transmis mesaje în mod repetat, solicitându-i să își retragă plângerea și amenințând-o că, în caz contrar, va publica materialul pornografic pe rețelele de socializare.

Totodată, acesta ar fi creat conturi pe o rețea de socializare, prin intermediul cărora ar fi adresat cereri de prietenie, atât persoanei vătămate, cât și colegilor de școală ai acesteia, amenințând din nou victima că va posta materialul pornografic pe rețelele de socializare, utilizând aceste conturi.

se arată în comunicatul IPJ Bistrița-Năsăud IPJ Bistrița-Năsăud

Peste 80 de fișiere cu minori găsite la percheziții

Polițiștii au efectuat două percheziții la locuințele celor doi băieți, în data de 26 octombrie 2026. În urma acțiunilor, au fost ridicate mijloace de probă.

În urma celor două percheziții, efectuate la data de 26 octombrie 2026, au fost descoperite și ridicate mijloace de probă.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2026, tânărul de 17 ani ar fi procurat, deținut și stocat într-un dispozitiv mobil peste 80 de fișiere, conținând imagini cu minori, în ipostaze sexuale explicite.

transmit polițiștii bistrițeni IPJ Bistrița-Năsăud

Măsuri preventive dispuse de instanță

Cei doi băieți au fost prezentați instanței de judecată cu propunerea luării unei măsuri preventive. În ziua de 27 octombrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bistrița-Năsăud a dispus arestarea preventivă a adolescentului minor pentru o perioadă de 30 de zile.

Față de tânărul de 18 ani, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița-Năsăud au dispus măsura controlului judiciar.

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