Tânăr de 18 ani plasat sub control judiciar după ce a distribuit imagini sexuale ale unei minore pe internet

Un tânăr de 18 ani a transmis unui prieten de 17 ani imagini sexuale explicite ale iubitei sale minore. Adolescentul a șantajat-o pe victimă cu publicarea materialului, iar instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia.
Un adolescent de 17 ani din Bistrița-Năsăud a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unei plângeri penale formulate de o minoră. Fata a acuzat-o pe victimă că a fost șantajată cu imagini sexuale explicite, obținute inițial de partenerul ei, un tânăr de 18 ani.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud (IPJ BN), tânărul de 18 ani a solicitat iubitei sale imagini foto și video în ipostaze sexuale explicite. Ulterior, a transmis aceste materiale prietenului său, în vârstă de 17 ani.
Șantaj cu publicarea pe rețelele sociale
Adolescentul de 17 ani a compilat imaginile într-un film video. Potrivit IPJ BN, acesta i-a prezentat materialul victimei și i-a cerut să devină prieteni, amenințând că va posta conținutul pe rețelele de socializare în caz contrar.
După ce minora a depus plângere penală, amenințările s-au intensificat. Polițiștii au precizat că băiatul de 17 ani a sunat-o pe victimă și i-a trimis mesaje repetate, solicitându-i retragerea plângerii.
Peste 80 de fișiere cu minori găsite la percheziții
Polițiștii au efectuat două percheziții la locuințele celor doi băieți, în data de 26 octombrie 2026. În urma acțiunilor, au fost ridicate mijloace de probă.
Măsuri preventive dispuse de instanță
Cei doi băieți au fost prezentați instanței de judecată cu propunerea luării unei măsuri preventive. În ziua de 27 octombrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bistrița-Năsăud a dispus arestarea preventivă a adolescentului minor pentru o perioadă de 30 de zile.
Față de tânărul de 18 ani, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița-Năsăud au dispus măsura controlului judiciar.