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Sport· 1 min citire
Octavian Popescu a primit un cadou de la FCSB la plecarea în Grecia
FOTO: Instagram/Tavi Popescu
Gigi Becali a anunţat că i-a prelungit contractul lui Octavian Popescu înainte de plecarea în Grecia, a anunţat Gigi Becali.
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