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Sport· 2 min citire
Mijlocașul belgian Matthias Verreth, la Dinamo
Matthias Verreth / FOTO: FC Dinamo
Publicat12 aug. 2026, 12:39
Sursărealitatea.net
Dinamo București a anunțat transferul mijlocașului defensiv belgian Matthias Verreth.
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