Sport· 2 min citire

Mijlocașul belgian Matthias Verreth, la Dinamo

Matthias Verreth / FOTO: FC Dinamo

Matthias Verreth / FOTO: FC Dinamo

Scris deStoica Marian
Publicat12 aug. 2026, 12:39
Sursărealitatea.net

Dinamo București a anunțat transferul mijlocașului defensiv belgian Matthias Verreth.

Fotbalistul a fost adus de la SSC Bari, echipă italiană care a retrogradat în Serie C, scrie Realitatea Sportivă.

Cele două părți au semnat un contract valabil până la 30 iunie 2029. Născut în 1998, la Morkhoven, belgianul și-a început cariera la Lierse SK, după care a ajuns la academia celor de la PSV Eindhoven. Ulterior, a trecut prin toate grupele de copii și juniori ale clubului din Țările de Jos și a debutat pentru prima echipă în sezonul 2018-2019.

Matthias Verreth a evoluat mai apoi pentru mai multe formații din Țările de Jos, iar în sezonul 2023-2024 a contribuit la promovarea lui Willem II Tilburg.

Belgianul a făcut apoi pasul către fotbalul italian și a semnat cu Brescia, în Serie B.

În sezonul 2024-2025, a disputat 34 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie patru goluri și să ofere două pase decisive.

În stagiunea precedentă, Verreth a rămas în Serie B, la SSC Bari, pentru care a bifat 28 de apariții în toate competițiile. Mijlocașul a înscris de două ori și a oferit două pase decisive.

Belgianul are și selecții la reprezentativele de tineret ale țării sale.

Conform Transfermarkt, fotbalistul este evaluat în prezent la 500.000 de euro.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Matthias VerrethDinamotransferfotbalBari

Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe