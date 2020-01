Ultramaratonistul Tibi Ușeriu a luat startul pentru a doua oară la Yukon Arctic Ultra 2020, competiție care se desfășoară în Canada, unde temperaturile pot ajunge chiar și la -50 de grade Celsius. În cursă s-au înscris 300 de sportivi.

Tibi Ușeriu a participat și anul trecut la această cursă, dar a fost scos din concurs de organizatorii competiției extreme după ce a suferit degerături la picioare. El a fost transportat atunci la spital. Acest eșec, un profesor dur, cum spune Tibi, l-a motivat să ia startul încă o dată.

„Un lucru îmi stă în gât ca un os de pește și anume ‘Lucrul început și nedus la capăt’. Uneori în acest ‘nedus la capăt’ apare fiindcă eșecul și-a vârât coada în poveste. Ca mine, la Yukon Arctic anul trecut când am înghețat, fără măcar să-mi dau seama.

Drept urmare, am fost scos automat din cursa pe care îmi propusesem să o duc la capăt. Și am fost trimis la spital. M-am simțit cam ridicol, recunosc. Am venit acasă cu coada între picioare. Supărat pe mine, pe lume. Mi-a trecut, dar n-am uitat.