O femeie din Bistrița își va petrece următorii 7 și jumătate după gratii, după ce a fost condamnată din cauză că și-a ucis mama. Aceasta a fost încarcerată, joi, în Penitenciarul Gherla.

„La data de 5 martie, polițiștii Serviciului de Investigaţii Criminale – Compartimentul Urmăriri au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii, emis împotriva unei femei în vârstă de 61 de ani, din Bistrița. Mandatul a fost emis de către Tribunalul Bistrița-Năsăud, la data de 4 martie, femeia fiind condamnată la pedeapsa de 7 ani și 6 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de omor„, se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului Județean de Poliție Bistrița-Năsăud.

Bistrițeanca și-ar fi omorât propria mamă, în 2016, însă abia în anul 2018 procurorii au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a acesteia.

În acest caz, procurorii au constatat că „la data de 4 octombrie 2016, inculpata Z.R. și-a ucis mama, victima M.V., prin exercitarea de violențe fizice, respectiv prin sugrumare, prin lovire și prin comprimare a zonei toraco-abdominale a victimei”, s-a arătat într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Instanța s-a pronunțat în acest caz, printr-o sentință definitivă prin care femeia a fost condamnată la pedeapsa cu închisoarea. Aceasta a fost încarcerată în Penitenciarul Gherla.

Victima suferea de boli grave

Potrivit procurorilor care au efectuat ancheta, victima, în vârstă de 84 de ani la data faptei, suferea de multiple afecțiuni grave și foarte grave fizice și psihice, printre care demența Alzheimer cu debut tardiv și vascular, tulburare delirantă persistentă, spondiloză diseminată cu radiculagii, HTA stadiul III, insuficiență venoasă cronică, sechele post AVC etc., care au dus la imobilizarea completă a acesteia, provocându-i o stare de dependență totală față de cei din jur.

Bătrâna locuia împreună cu fiica ei și cu soțul acesteia încă din 2008, și a fost în multiple rânduri internată la secția de psihiatrie a Spitalului Județean Bistrița. În anul 2014 a fost internată într-un centru de îngrijire a persoanelor vârstnice în localitatea Beclean, pînă în primăvara anului 2016, când a suferit un atac vascular cerebral și a fost internată pentru o perioadă de aproximativ o lună în Spitalul Județean Bistrița. La externare s-a reîntors în îngrijirea fiicei sale. l

„În dimineața zilei de 04.10.2016, inculpata a pregătit mâncarea inculpatei, pasată pentru a fi consumată mai ușor, și cu ajutorul soțului, a mutat victima din patul în care dormise în cursul nopții, pe fotoliu, pentru a o hrăni. După asta, martorul Z. G. a părăsit locuința pentru 10-20 de minute, pentru a se deplasa la farmacie să cumpere cele necesare pentru îngrijirea victimei. În acest timp, în care inculpata a rămas singură în locuință cu victima, inculpata a comprimat pieptul și gâtul victimei, lucru care a dus la decesul victimei. La întoarcerea în locuință, în timp ce se schimba de haine, martorul Z. G. a auzit că este strigat de inculpată, deoarece victima s-ar fi înecat cu mâncare. Au mutat victima din fotoliu pe pat, după care inculpata a apelat serviciul 112, solicitând intervenția unui echipaj de salvare„, se arată în motivarea instanței de fond de la Tribunalul Bistrița-Năsăud..

În cîteva minute, la fața locului a ajuns un echipaj de salvare care se afla în imediata apropiere, în curtea Spitalului Județean Bistrița, echipaj compus dintr-un medic, asistentă medicală și lucrători ai ISU Bistrița, care au găsit victima inconștientă și în stop cardio-respirator. Când medicul a cerut relații de la inculpată cu privire la victimă, acesta i-a spus că s-ar fi înecat. Au fost începute manevrele de resuscitare, după care victima a fost mutată de pe pat, suprafață moale și improprie acestor manevre, pe pardoseală.

În momentul în care medicul a observat semne de violență pe pieptul și gâtul victimei, și urme de sânge în gura acesteia, a solicitat intervenția organelor de poliție, după care au fost continuate manevrele de resuscitare.

La scurt timp au ajuns la fața locului polițiștii, iar apoi victima a fost declarată decedată.

„Instanța a reținut situația de fapt descrisă anterior în urma analizei coroborate a materialului probator administrat în cauză, atât în faza de urmărire penală cât și în cursul cercetării judecătorești„, se mai precizează în document.

Concluziile legiștilor

Potrivit raportului de expertiză medic-legală, decesul bătrânei a fost unul violent, fiind cauzat de asfixie mecanică produs prin sugrumare (comprimarea gâtului cu mâinile);

„La examenul obiectiv medico legal al cadavrului sus-numitei, la nivelul regiunii cervicale, s-au constatat leziuni traumatice specifice sugrumării care s-au putut produce cel mai probabil prin comprimare cu mâna/cu mâinile și zgâriere cu unghiile și care pot data din 04.10.2016;

– leziunile traumatice externe constatate la nivelul regiunii toracale s-au putut produce atât prin lovir e cu corp dur (de ex. pumn), cât și prin comprimare între un corp dur (de ex. mâini, genunchi etc.) și podea, iar fracturile costale constatate cu ocazia autopsierii cadavrului sus-numitei s-au putut produce cel mai probabil în timpul manevrelor de resuscitare de către personalul medical de pe ambulanța sosită la fața locului, neputându-se exclude cu certitudine și modalitatea de produ-cere prin comprimare cu un corp dur (de ex. mâini, genunchi etc.) și podea;

– alcoolemia numitei M. V. în momentul producerii decesului a fost de 1,00, gr. 0/00;

– poziția victimă agresor în momentul producerii leziunilor a fost cel mai probabil victima în decubit dorsal, iar agresorul putea fi atât deasupra victimei, cât și pe partea laterală a acesteia.

Prin suplimentul nr. (…)/11.07.2017 la raportul de expertiză medico legală sus-menționat, s-a concluzionat că fracturarea osului hioid s-a produs prin sugrumare sau strangulare. Expertul a precizat, în discuția cazului, că “din cauza poziției sale în organism, osul hioid NU este predispus la fracturi, un os hioid fracturat indicând sugrumarea sau strangularea”.

Prin raportul de nouă expertiză medico legală nr. (…)/17. 05.2018 emis de către I.M.L. Cluj Napoca, avizat de către Comisia de avizare și control a actelor medico legale din cadrul I.M.L. Cluj Napoca, s-au concluzionat următoarele:

– decesul numitei M. V. a fost violent, datând din 04.10.2016, fiind cauzat de asfixie mecanică prin mecanism complex (sugrumare, sufocare și comprimare toraco-abdo-minală);

– leziunile traumatice decrise la examenele extern și intern s-au putut produce prin lovire activă repetată cu corp dur, prin compresiune cu mâna și prin comprimare toraco-abdominală;

– leziunile de la nivelul facial, cervical și toraco abdominal, produse prin compresiune cu mâna și respectiv prin corpuri dure (agresor și sol), au avut rol tanato generator, datând din 04.10.2016.

– poziția victimă agresor în momentul producerii leziunilor a putut fi cel mai probabil victima în decubit dorsal, iar agresorul deasupra victimei;

– alcoolemia victimei în momentul producerii decesului a fost de 1,00, gr. 0/00.

Și inculpata a fost examinată medico legal, prin raportul nr. (…)/73/06.10.2016, emis de S.M.L. – jud. BN, concluzionându-se că prezintă leziuni corporale traumatice care s-au putut produce la data de 04.10.2016 prin mecanism de lovire de corp dur sau semidur și comprimare de corp dur sau suprafață dură, vechimea acestora fiind de 3-5 ore raportat la momentul examinării (aceasta a avut loc în jurul prânzului). Referitor la aceste leziuni traumatice, inculpata a afirmat că și le-a produs în ziua de 3 octombrie 2016, când a făcut curățenie în apartament, lovindu-se de mobilă.

S-a dispus și efectuarea unei expertize genetice judiciare, pentru analizarea depozitului subunghial al victimei, rezultatele fiind însă neconcludente„, se arată în documentul instanței.

A ajuns la crimă din cauza epuizării

În final, instanța de la Tribunalul Bistrița-Năsăud a ajuns la concluzia că inculpata se face vinovată de acuzația care i s-a adus de procurori, care „a fost dovedită dincolo de orice dubiu”. Cu toate acestea, femeia a avut și o serie de circumstanțe atenunate, motiv pentru care i s-a aplicat o pedeapsă mai redusă decât în mod normal. Astfel, instanța a condamnat-o la 7 ani și 6 luni de închisoare și interzicerea unor drepturi pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei, grațierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei, după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate

„Inculpata a fost singura care a acționat asupra corpului victimei, intenția de suprimare a vieții victimei a fost directă, aspect care rezultă din modul în care a acționat, asupra gâtului și părții superioare a pieptului victimei firave și aflată în imposibilitate de a avea o reacție eficientă, producând urmele exterioare evidente surprinse pe planșele foto de la cercetarea la fața locului. (…)

Sub aspectul laturii subiective, inculpata a acționat cu intenție directă, prevăzând și urmărind rezultatul faptei sale, aspect care reiese din zona vulnerabilă asupra căreia a acționat, și intensitatea manevrelor care au fost de natură să producă leziunile care au dus la deces, cunoscând starea de sănătate precară în care se afla victima.

Apare necesar însă, raportat la dispozițiile art.75 alin.2 lit.b Cod penal, reținerea circumstanțelor atenuante judiciare relativ la împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează periculozitatea infractorului. O atare stare de sănătate precară a victimei, care s-a întins pe o perioadă îndelungată de timp, în care, cu excepția perioadelor de timp în care a fost internată în centrul din Beclean, victima s-a aflat numai în îngrijirea inculpatei, este de natură să determine o stare de epuizare fizică și psihică, de natură să ducă, în anumite circumstanțe, la gesturi necugetate. Văzând și celelalte aspecte care țin de circumstanțiere, instanța consideră că în altfel de condiții fapta nu ar fi avut loc.

Așadar, se impune reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în acest caz, 10-25 de ani închisoare, și ținând cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei, împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, antecedența penală a infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială, va fi aplicată inculpatei pedeapsa de 7 ani și 6 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a și b Cod penal pe o durată de 3 ani. Instanța a ales să coboare pedeapsa aproape de limita specială minimă, ținând cont, în special, de vârsta inculpatei, lipsa antecedentelor penale și conduita anterioară comiterii faptei, însă nu a putut să coboare până la limita minimă de 6 ani și 8 luni închisoare, urmare a conduitei procesuale nesincere a inculpatei, care indică o lipsă de conștientizare a faptei și urmărilor acesteia„, a precizat instanța în motivarea sentinței de condamnare instanța bistrițeană.

Femeia a atacat în apel sentința Tribunalului Bistrița-Năsăud, la Curtea de Apel Cluj, însă acțiunea i-a fost respinsă. Instanța clujeană a pronunțat sentința definitivă pe data de 4 martie 2020, iar a doua zi femeia a ajuns după gratii.