Navele, somate să ocolească zona unde se află petrolierul. DSU:”Nu putem interveni din cauza pericolului de explozie”

Publicat 21 iul. 2026, 11:38 Actualizat 21 iul. 2026, 11:45 Sursă Realitatea PLUS

Purtătorul de cuvânt al DSU, Bogdan Toma, a declarat marți, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că incendiul de pe nava GAS LISBON nu poate fi stins din cauza încărcăturii extrem de inflamabile și a pericolului major de explozie. Potrivit lui, autoritățile au transmis avertizări tuturor navelor din zonă să evite perimetrul incidentului.

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