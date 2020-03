Președintele PNL Bistrița-Năsăud, Ioan Turc, a anunțat pe Facebook, că se autoizolează la domiciliu, după ce, pe 9 martie, a participat la ședința Biroului Permanent Național al PNL, la care a fost prezent și senatorul Vergil Chițac, depistat pozitiv cu coronavirus. Liberalul bistrițean precizează însă că nu a avut contact direct cu senatorul constănțean.

„Ca urmare a participării mele la ședința Biroului Permanent Național al PNL, desfășurată în 9 martie, la București, la care a fost prezent și senatorul Vergil Chițac, diagnosticat ulterior cu coronavirus, fac următoarele precizări:

Nu am avut contact direct cu senatorul Vergil Chițac, nu am dat mâna, nu am vorbit cu dânsul, iar distanța în sală a fost mare. În urma discuțiilor avute cu specialiști din DSP, am înțeles că riscul unei posibile contaminări ar fi minor, dar mă voi izola la domiciliu, iar testul va urma să clarifice situația.

Prin solidaritate și responsabilitate vom depăși și această provocare„, a scris Ioan Turc.