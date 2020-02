Deputatul PMP de Bistrița-Năsăud, Ionuț Simionca, a anunțat că printr-o declarație semnată în fața notarului, și-a asumat obligația de a renunța la pensia sa de parlamentar.

“Indiferent de jocurile politice care se vor mai consuma pe această temă, nimeni nu va mai putea pune la îndoială, de azi înainte, onestitatea mea în ceea ce privește susținerea eliminării pensiilor speciale”, a declarat Ionuț Simionca.

Parlamentarul bistrițean nu este la prima încercare de a-și suprima acest drept pe care mulți cetățeni îl consideră a fi o nedreptate față de cei peste cinci milioane de pensionari din România. Simionca a depus încă din 2019 un proiect de lege pentru desființarea pensiilor parlamentarilor, a instalat corturi pe străzile Bistriței și a strâns semnături pentru susținerea proiectului, iar zilele trecute a și votat pentru desființarea tuturor acestor pensii speciale.

“Această acțiune este ultima dintr-un lung șir de demersuri pe care le-am întreprins în ultimii ani pentru desființarea pensiilor speciale. Am inițiat o lege pe această temă, am strâns peste 40.000 de mii de semnături de la locuitorii județului pentru susținerea proiectului, am condiționat votul meu la învestitura Guvernului Orban de promovarea acestei inițiative și am votat în legea în Parlament”, mai spune acesta.

În felul acesta, spune Ionuț Simionca, indiferent dacă legea votată zilele trecute de Parlament va fi validată de Curtea Constituțională sau indiferent de orice alte jocuri politice ce vor urma, el nu va mai beneficia de pensia specială de parlamentar.