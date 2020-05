Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat, luni, că NU va prelungi starea de urgență.

Redăm principalele declarații ale președintelui Klaus Iohannis, după ședința cu membrii Cabinetului Orban

”Am analizat situatia in care ne aflam din punct de vedere epidemiologic și al stării de urgență.

Incep cu zilele care au trecut, weekendul de 1 Mai, am vazut ca lucrurile au stat destul de bine. Sunt foarte multumit de cum au reactionat oamenii si nu am avut incalcari semnificative ale regulilor, lucrurile au decurs bine.

Starea de urgenta nu va fi prelungita, nu voi emite un nou decret ,data de 14 mai e ultima zi in care mai avem stare de urgenta.

Însă epidemia nu a trecut, trebuie sa fim foarte responsabili in continuare.

In realitate, indiferent ce auziti la televizor nu stie nimeni cat dureaza aceasta epidemie si depinde de noi cum controlam epidemia.

Eu imi doresc sa o controlam bine.

În general, din 15 mai putem sa ne miscam in localitate, dar nu mai trebuie sa declaram unde mergem.

Asa numita relaxare se va face pas cu pas, de regula un pas la doua saptamani, unele masuri le luam din 15 mai, urmatorul calup la inceputul lui iunie, urmatorul la mijlocul lui iunie.

Din 15 mai se vor redeschide saloanele de frizerie, coafura, cabinetele stomatologice, se vor redeschide muzeele, dar toate in conditii speciale de distantare sociala, igiena.

Cu totii vom purta masca de protectie in spatiile inchise, in transportul in commun. Acestea sunt obligatorii.

Masurile de miscare mai libera nu se aplica in localitatile declarate in carantina.

Deplasarile, in esenta, vor fi restrictionate pentru a pleca din localitate. Cateva exceptii: este voie in interes de serviciu, pentru probleme medicale, pentru sport individual, cu bicicleta in afara localitatii. Ramane restrictia ca sunt interzise intalnirile in mai mult de trei persoane.

Sportivii de performanta vor putea in conditii foarte speciale sa inceapa cantonamentele, dar nu competitiile sportive. Bazele sportive nu se redeschid pentru amatori. Cantonamentele, dar numai in conditii speciale, pentru profesionisti”, a anunțat Iohannis.

„Am facut atunci niste afirmatii si sper sa fi fost bine inteles, nu am niciun fel de problema cu persoanele de etnie maghiara, ii cunosc, am avut colegi, ii respect, marea majoritate sunt oameni harnici care isi vad de treaba.

Am cu politicienii, in special cu cei din PSD, care , culmea, au incercat sa promoveze legislatie legata de autonomia Tinutului Secuiesc. Au incercat sa se scoata, au introdus-o in Senat si au respins-o.

Dar nu a fost singulara. Culmea, in Senat a tercut, tot tacit, a trecut tot o initiativa a UDMR, un fel de Cod adminstrativ in varianta UDMR.

Acest Cod prevede, ce credeti, obligativitatea limbii maghiare in unele zone din Ardeal.

De data aceasta, PSD nu mai poate spuen ca nu a stiut, pentru ca a trecut prin comisiile parlamentului.

Acum vor gasi o forma sa voteze impotriva acestei legi.

Nu putem sa ne facem ca nu vedem ca PSD e in situatia de a promoava anumite acte, legi care vin sa duca la autonomia Tinutului Secuiesc , asa ceva e pur si simplu neconstitutional, si nu voi tolera aparitia unei astfel de legi”, a încheiat șeful statului declarația de la Palatul Cotroceni.