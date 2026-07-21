Alertă pe Marea Neagră. Un petrolier este în flăcări, după impactul cu o mină marină, la câteva zeci de kilometri de Sulina

Publicat 21 iul. 2026, 08:43 Actualizat 21 iul. 2026, 09:32 Sursă realitatea.net

O explozie s-a produs în noaptea de luni spre marți la bordul unui petrolier aflat în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe. Incidentul a fost confirmat chiar de către președintele Nicușor Dan. Deflagrația ar fi fost provocată de contactul cu o mină marină.

Distribuie articolul