Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate. Doar 7 elevi din țară au media 10: este cel mai slab rezultat din ultimii 13 ani

Ministerul Educației și Cercetării a publicat miercuri rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026, după soluționarea contestațiilor. La nivel național, doar șapte absolvenți de clasa a VIII-a au obținut media generală 10, același număr înregistrat și înainte de reevaluarea lucrărilor. Candidații își pot verifica notele și mediile finale pe baza codului unic alocat. Mediile obținute vor fi folosite în procesul de admitere la liceu.
UPDATE - Doar 7 medii de 10 după contestații, cel mai slab rezultat din ultimii 13 ani
Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 confirmă un record negativ în ceea ce privește numărul mediilor maxime. După soluționarea contestațiilor, la nivel național au rămas doar șapte absolvenți de gimnaziu cu media generală 10, același număr înregistrat înainte de reevaluarea lucrărilor. Este cel mai mic număr de medii de 10 din ultimii 13 ani, relatează Edupedu.ro.
Prin comparație, în 2025 au fost înregistrate 85 de medii de 10, în 2024 au fost 74, iar în anii anteriori numărul a fost semnificativ mai mare: 429 în 2023, 221 în 2022, 120 în 2021, 892 în 2020, 459 în 2019, 345 în 2018, 497 în 2017, 253 în 2016, 456 în 2015, 225 în 2014 și 856 în 2013. Scăderea din acest an marchează cea mai redusă performanță în ceea ce privește mediile maxime de la introducerea actualului format al examenului.
În București, trei elevi au încheiat examenul cu media 10, același număr înregistrat și înainte de soluționarea contestațiilor.
Celelalte patru medii maxime au fost obținute de câte un elev din județele Iași, Gorj, Mureș și Prahova. Nici în aceste cazuri rezultatele nu s-au modificat în urma recorectării lucrărilor.
Înainte de depunerea contestațiilor, Ministerul Educației anunța că 79% dintre candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5 la Evaluarea Națională 2026.
Elevii și părinții pot consulta notele și mediile finale pe baza codului unic alocat fiecărui candidat, în conformitate cu prevederile privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR).
ȘTIREA INIȚIALĂ
Emoțiile continuă pentru zeci de mii de absolvenți de gimnaziu și părinții lor. Ministerul Educației publică astăzi rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026, după soluționarea contestațiilor, iar notele obținute vor stabili clasamentul final înaintea admiterii la liceu.
Ministerul Educației și Cercetării anunțase înainte de depunerea contestațiilor că 79% dintre candidații de la Evaluarea Națională au obținut medii mai mari sau egale cu 5.
Examenul a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu (din totalul celor 148.268 de absolvenți înscriși), rezultând o rată de participare de 96,6%.
Au obținut medii mai mari sau egale cu 5 113.192 de elevi (79%). Șapte elevi au încheiat examenul cu media 10 (zece).
Au fost eliminați pentru fraudă/tentative de fraudă opt elevi. Rezultatele sunt afișate/publicate pe baza codului unic alocat și comunicat fiecărui candidat, în acord cu prevederile specifice din Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR).