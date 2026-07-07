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Economie· 1 min citire
Parlamentul European aprobă 144,1 milioane de euro pentru România, Spania și Cipru după dezastrele din 2025
Parlamentul European
Parlamentul European a aprobat marți alocarea a 144,1 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea României, Spaniei și Ciprului, afectate de incendii forestiere, inundații și valuri de caniculă în 2025.
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