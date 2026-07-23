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Federațiile din Educație refuză negocierile pe legea salarizării: „Nu girăm un exercițiu de imagine!”

Protest al sindicatelor din Educație (Inquam Photos)

Protest al sindicatelor din Educație (Inquam Photos)

Realitatea de Bistrita
Scris deRealitatea de Bistrita
Publicat23 iul. 2026, 10:10
Actualizat23 iul. 2026, 10:39
SursăRealitatea.Net

Federațiile din educație – FSLI, „Spiru Haret” și „Alma Mater”, reprezentând peste 300.000 de angajați, anunță că nu participă la discuțiile programate astăzi la Ministerul Muncii privind noua lege a salarizării. Sindicatele acuză Guvernul că organizează doar „negocieri formale”, fără intenția de a corecta problemele reale din sistem.

Liderii celor trei federații spun că și-au transmis deja punctele de vedere în întâlnirile anterioare și că nu vor valida „soluții minimale” sau „ajustări cosmetice”.

În plus, acuză Executivul că a transmis „sec și cinic” că „mai mult de atât nu se poate”, motiv pentru care prezența lor ar servi doar imaginii publice a guvernanților.

Sindicatele avertizează că actualul proiect de lege încalcă angajamentele asumate de Guvern după greva generală din 2023 și reprezintă „o desconsiderare totală” a educației. Acestea resping „mimarea consultării publice” și cer parlamentarilor să aleagă între respingerea proiectului actual sau adoptarea unei legi „corecte și sustenabile”, în linie cu propunerile lucrate în 2024 împreună cu Banca Mondială.

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