Advertising
Actualitate· 1 min citire
Frații Tate, arestați la Miami. Noi acuzații de trafic de persoane
Fratii Tate, arestati în România (imagine de arhiva)
Publicat19 iul. 2026, 07:16
Sursărealitatea.net
Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați la Miami după ce Marea Britanie a cerut extrădarea lor pentru noi acuzații grave de viol și trafic de persoane. Cei doi frați au dublă cetățenie, britanică și americană.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:00Facebook se confruntă cu o nouă pană majoră. Rețeaua de socializare, inactivă și în România
- 10:43Spectatori răniți de grindină la concertul lui Bad Bunny din Milano
- 09:39Uniunea Europeană interzice distrugerea hainelor nevândute. Noile reguli intră în vigoare duminică, 19 iulie, și vor afecta inclusiv România
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News