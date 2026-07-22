Incident scandalos pe aeroportul din Nisa. Generalul Florin Coldea a agresat-o pe jurnalista Alessia Păcuraru - EXCLUSIV

Incident scandalos și șocant pe aeroportul din Nisa. Generalul (r) Florin Coldea a agresat-o pe jurnalista Realitatea Plus, Alessia Păcuraru, care are doar 21 de ani.Mai mult, i-a luat telefonul din mână, pentru că a încercat să îl filmeze.
În momentul în care a fost întrebat despre dosarele pe care le are, fostul general SRI și-a pierdut cumpătul și a încercat să smulgă telefonul jurnalistei.
Realitatea Plus va face demersuri atât pe lângă autoritățile din România, cât și din Franța, pentru a documenta incidentul violent.
Postul TV a sesizat deja consulatul din Nisa și organele de cercetare, iar demersuri similare vor fi inițiate de avocații postului și în România.
Dialogul integral Florian Coldea - Alessia Păcuraru
A. Păcuraru: Domnule Coldea, pentru ceea ce ați făcut, ați depus plângere penală, inclusiv la consulat și la poliție, în aeroport. Nu mi se pare normal să mă deposedați de telefon. Eu sunt jurnalist și îmi fac meseria, punându-vă întrebări.
Înțeleg că aveți o problemă cu mine.
F. Coldea: Nu, nu, eu nu vă cunosc.
A. Păcuraru: Aici suntem. Nu mă cunoașteți, dar România mă cunoaște. O să ne vedem în procese. Avocații mei se vor ocupa de acest lucru.
Spuneți-mi, de ce ați reacționat agresiv în această situație? Vă deranjează aceste întrebări? Vă deranjează faptul că îmi fac treaba?
Domnule Coldea, cum a fost vacanța la Nisa? Știu că aveți și o casă pe Coasta de Azur. Sunteți o persoană publică, ați ocupat funcții în instituțiile statului, dar probabil ați uitat. Sunteți general în rezervă.
Spuneți-mi, de ce nu mai veniți la procese în România? Nu vă mai place? Aveți dosare penale.
Probabil ați uitat că nu mai sunteți în funcția de general activ, ci general în rezervă. Până la urmă, vă este frică de ceea ce a ieșit la iveală odată cu decesul domnului general Dumbravă?
Nu aveți ce să comentați. Totuși, când mi-ați luat telefonul și m-ați pus să șterg filmarea cu dumneavoastră...
Cum a fost vacanța pe Coasta de Azur? Ați fost cu domnul Adini?
Dar despre banii despre care se afirmă că ar fi fost delapidați din companii de stat, ce puteți spune? Cu domnul Sebastian Ghiță v-ați mai întâlnit? Știu că și lui îi place Coasta de Azur și Mykonos.
Vă rog să răspundeți la întrebări. Sunt jurnalist, iar acesta este un spațiu public.
Domnule Coldea, de ce nu mai veniți la procese în România? Aveți dosare penale aflate pe rolul DNA și al instanțelor. Credeți că veți scăpa de toate aceste acuzații?
Două persoane din dosarul dumneavoastră penal au decedat după trimiterea cauzei în instanță. Considerați că este o coincidență?
De ce sunteți atât de iritat? De ce vă este frică?
Ne vedem în avion.
Florian Coldea este inculpat într-un dosar aflat pe rolul Curții de Apel București. După revocarea măsurii controlului judiciar, acesta a fost reprezentat în instanță de avocați la mai multe termene. Procesul este în desfășurare, iar instanța urmează să se pronunțe asupra acuzațiilor formulate de procurori.