Advertising
Politica· 2 min citire
Ciprian Ciucu află astăzi dacă scapă de controlul judiciar. Ce spune primarul Capitalei despre acuzațiile DNA
Ciprian Ciucu/Inquam Photos / Octav Ganea
Publicat24 iun. 2026, 12:30
Actualizat24 iun. 2026, 12:40
SursăRealitatea PLUS
Ciprian Ciucu așteaptă în aceste momente decizia magistraților de la Tribunalul București în ceea ce privește contestația la controlul judiciar. Primarul Capitalei este acuzat de luare de mită în timpul campaniei electorale. În fața jurnaliștilor, Ciprian Ciucu nu a vrut să facă prea multe declarații, însă a negat acuzațiile aduse. Tot astăzi, edilul a fost și a dat cu subsemnatul la secția de poliție.
Citește și
- 13:52Grindeanu se delimitează de modelul Bolojan: „Reforma administrației nu înseamnă oameni dați afară”
- 13:36Sorin Grindeanu a spus clar: „PSD nu va vota un guvern din care nu face parte”
- 13:32PSD a decis să intre la guvernare și îl propune pe Sorin Grindeanu premier: „Nu vom sta cu căciula în mână în fața nimănui”
- 12:34Predoiu, reacție după tensiunile din PNL: „Nu voi contesta o eventuală excludere”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News