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Mutare importantă în Ungaria. Pe cine vrea Péter Magyar la președinție

Peter Magyar

Peter Magyar

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 15:42

Partidul Tisza, formațiunea condusă de premierul Ungariei, Péter Magyar, l-a nominalizat pe Andras Baka pentru funcția de președinte al țării. Baka este fostul președinte al Curții Supreme și ar urma să fie ales marți de Parlamentul de la Budapesta.

Funcția de președinte al Ungariei este în mare parte ceremonială, însă schimbarea are o puternică miză politică. Magyar folosește noua majoritate parlamentară pentru a înlocui persoane asociate cu fostul premier Viktor Orbán.

Cine este Andras Baka

Andras Baka a condus Curtea Supremă a Ungariei și este propunerea partidului Tisza pentru funcția supremă în stat. Președintele este ales în Ungaria de Parlament, pentru un mandat de cinci ani, nu prin vot direct.

Nominalizarea vine după ce Parlamentul a adoptat un amendament constituțional prin care mandatul actualului președinte, Tamas Sulyok, urmează să înceteze.

Péter Magyar susține că victoria electorală i-a oferit un mandat puternic pentru a schimba instituțiile și pentru a elimina ceea ce el consideră a fi ultimele bastioane de putere ale fostului regim Orbán.

Alegerea lui Baka reprezintă astfel încă un pas în ampla schimbare politică începută de Magyar după victoria partidului Tisza la alegerile parlamentare din 2026.

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