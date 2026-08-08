Atac masiv asupra Kievului după sancțiunile SUA. Ce se întâmplă cu apărarea antiaeriană a Ucrainei

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 10:12

Kievul și regiunea din jurul capitalei au fost vizate de un nou atac rusesc, în timp ce Ucraina se confruntă cu o lipsă tot mai mare de muniție și interceptoare pentru apărarea antiaeriană. Atacurile au provocat explozii și incendii, iar autoritățile au transmis că mai multe persoane au fost ucise și rănite.

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