Bătaie în Centrul Vechi din București între români și ucraineni, după concertul lui Max Korzh. Patru reținuți

Patru bărbaţi implicaţi în bătaia din Centrul Vechi al Capitalei, dintre două grupuri de români şi ucraineni, aceştia din urmă veniţi pentru concertul de la Bucureşti al cântăreţului bielorus Max Korzh, au fost reţinuţi, scrie News.ro.

Poliţia Capitalei a menţionat că poliţiştii Secţiei 27 au fost sesizaţi de către jandarmi cu privire la un conflict izbucnit între mai multe persoane de naţionalitate română şi ucraineană, la o adresă din Sectorul 3, Bucureşti.

„Din verificările efectuate la faţa locului a rezultat că doi bărbaţi, cetăţeni străini, în vârstă de 29 şi 51 de ani, au fost agresaţi fizic de alţi doi bărbaţi, în vârstă de 33 şi 39 de ani, prin loviri cu obiecte contondente la nivelul capului. În urma incidentului, bărbatul de 51 de ani a suferit vătămări corporale, necesitând îngrijiri medicale. În contextul conflictului, toate persoanele implicate au exercitat acte de violenţă reciproc, constând în îmbrânceli, agresiuni fizice şi aruncarea unor obiecte de mobilier aparţinând societăţilor comerciale din proximitate, fapte desfăşurate în spaţiul public, susceptibile să tulbure ordinea şi liniştea publică”, a arătat sursa citată.

Pe baza probatoriului administrat, cei patru bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi urmează a fi prezentaţi magistraţilor cu propuneri legale.